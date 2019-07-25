حل الدكتور محمد عبدالوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد والمشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، ضيفًا على الإعلامي أحمد فايق، في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال عبدالوهاب، إنه حياته بدأت مع كلية الطب بجامعة المنصورة، منذ أن كان طالبًا بها في عام 1968، حيث حصل على البكالوريوس فيها، ثم حصل على درجة الماجستير، لأول مرة بالنظام الجديد: "وصلت العالمية منها، التعليم هنا رائع والخبرات هنا كثيرة بسبب كثرة حالات المرضى، وبالتالي تستطيع ممارسة المهنة وتتعلم على يد كبار الأساتذة والجراحين، وكنا نجري حوالي 20 عملية في اليوم الواحد، وهذه خبرة لن تحصل عليها في أي مكان في العالم".

وأضاف أنه كان يسافر إلى المؤتمرات في الدول الأوروبية، لكي يتستطيع مواكبتها ومعرفة آخر ما وصل إليه العلم: "أما فيما يخص البحث عندنا المرضى والكفاءة، وهو لا يحتاج إلى إمكانيات ضخمة إلا في بعض المجالات، أما مهارة الأطباء المصريين فهي موجودة بالطبع، ولدينا الخبرة أيضًا".

وتابع المشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، أنه يجب نشر الخبرات التي تملكها مصر، محذرًا من التكاسل: "عاوزين نشيل شماعة الإمكانيات، إحنا نشرنا 150 بحث في مجلات علمية وكنت بتعذب عشان ينشروا البحث، وكانوا بيرفضوا عشان نظل تحت وهم فوق ودي اتقالتلي بصراحة، لكن احنا لازم نشتغل ووقتها هنلاقي متعة لما نلاقي اسمنا واسم الجامعة واسم البلد على البحث".

وأشار إلى أنه كُرم في دولة أذربيجان مرتين، حيث كان مدعوًا للمشاركة في المؤتمر الآسيوي الأوروبي، ودعاه رئيس المؤتمر لإلقاء محاضرة عن عملية خطيرة في جراحة البنكرياس، لكنه فوجئ بإعطائه ميدالية الرئاسة في هذا المؤتمر: "كانت حاجة خاصة ولها قيمة".

ولفت إلى أنه شارك في مؤتمر بجمعية الجراحين باليابان لإلقاء محاضرة، كما ألقى محاضرة في جامعة طوكيو وكُرم فيها: "المصري يقدر يعمل كل حاجة، اتعرض عليّ سفريات كتيرة ومستشفيات كتيرة، لكن فضلت أقعد في وسط بلدي وطلابي وأساتذتي عشان نخدم البلد دي".