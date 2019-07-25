أكد مؤمن زعبل، محلل سياسي تونسي، إن الشعب كان ينظر للرئيس الراحل باجي قايد السبسي باحترام كونه قيمة كبيرة والجميع يتمنى له الرحمة، مضيفًا أن السبسي كان رئيسًا قويًا بغض النظر عن بعض الاختلافات معه في بعض القضايا، والجميع كان متكاتف معه.

وأكد زعبل، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن السبسي كان له احترام وتقدير خاصة بعد إعلانه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة نظرًا لظروف الصحية السيئة قبل وفاته، ورحب الشعب التونسي بهذا القرار .

وأوضح المحلل السياسي التونسي، أن السبسي كان يرغب في الاستقرار السياسي والأمني، كون أن تونس كانت محاطة بالعديد من المشاكل والضغوطات الاقتصادية والقروض من البنك الدولي، لذلك كان السبسي يرغب في الاستقرار لشعبه.

وعزى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب التونسي ببالغ الحزن إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الذي توفي اليوم الخميس.

وتقدم الرئيس السيسي، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي، حيث أكد على المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور.