بطريقة هيسترية.. موظف يمزق جسد زوجته بعد رفضها إعطائه مال لتعاطي المخدرات

شهد شارع صلاح الدين بوسط البلد في بنها، حادثا ماساويا حيث مزق موظف بالسياحة جسد زوجته وطعنها في أنحاء جسدها بطريقة هيسترية في مشاجرة بينهما بسبب تركه العمل، وجلوسه في المنزل، وطلبه الأموال لتعاطي المخدرات، وأصيب بحالة هيسترية جنونية وهاجمها بألة حادة وطعنها عدة طعنات في كافة أنحاء جسدها فلقيت مصرعها في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة، والتحفظ على المتهم وأداة الجريمة، وإجراء معاينة تصويرية لمكان الحادث.

وانتقل فريق من النيابة لشقة الزوجين مسرح الجريمة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

كان اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من العقيد حسني نصار مفتش مباحث القليوبية، يفيد بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته وتدعى "هايدي.ا.ع" 30 سنة، ربة منزل، داخل شقتهما بمنطقة صلاح الدين في بنها.

وانتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث قسم أول بنها، والرائد محمد غلاب معاون المباحث، وتبين إصابة الزوج ويدعى "خالد.ع" 32 سنة، بحالة هيسترية خلال مشاجرة بينه وبين زوجته بسبب تركه العمل وجلوسه بالمنزل دون وظيفة، حيث كان يعمل في مجال السياحة وترك العمل، وفي الفترة الأخيرة كان يطلب الأموال بكثرة من زوجته لإدمانه المخدرات، فنشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة، فمزق جسدها حتى الموت، حيث طعنها في كافة أنحاء الجسم فلقيت مصرعها في الحال.

وأكدت التحريات أن المتهم والمجني عليها متزوجين من 5 سنوات فقط، وأنجبا طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف، وكان يعمل في السياحة وترك العمل، وفي الأونة الأخيرة زاد طلبه للمال، مما تسبب في المشكلة الأخيرة، حيث أصيب بحالة هيسترية وظل يطعن في المجني عليها في كافة أنحاء جسدها، مما تسبب في قطع أوتار يديها وشرايين الجسم ولقيت مصرعها في الحال.