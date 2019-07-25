لقى عاملان زراعيان من مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، مصرعهما، اليوم، غرقا، داخل بيارة مزرعة في وادي النطرون، وترعة ناصر بالنوبارية.

وتلقت أجهزة الأمن، إخطارين بالحادثين، وانتقل العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية، والمقدم حمدي زكريا وكيل الإدارة، وضباط مباحث مركز وادي النطرون، وقسم شرطة غرب النوبارية، إلى موقعى الحادثين.

وتبين لأجهزة الأمن، غرق كلا من، "أحمد م ع"، 12 سنة، عامل زراعي من أبو حمص، داخل بيارة مزرعة، ملك "أ ال" بمركز وادي النطرون، و"محمود ع ج"، 19 سنة من ذات المركز، في ترعة ناصر بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

وجرى انتشال الجثتين، ونقلهما إلى مشرحتي مستشفيي "وادي النطرون والنوبارية".

وحرر محضرين بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.