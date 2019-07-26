أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، تنظيم جنازة وطنية كبرى بحماية الجيش التونسي، غدا السبت، لتوديع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية أمس الخميس.

وقال رئيس الحكومة التونسية، إنه سيكون هناك حضور كبير لرؤساء الدول في مراسم الجنازة، مضيفًا أن الدولة التونسية تنتظر قدوم وفود أجنبية كثيرة لحضور موكب الجنازة، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية".

كان الرئيس التونسي البالغ من العمر، 93 عامًا، غادر المستشفى العسكري في تونس، 1 يوليو الجاري، إلى مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، وقتها.

يُشار إلى أنَّ الرئيس التونسي نقل للمرة الأولى إلى المستشفى العسكري، يوم الجمعة 21 مايو الماضي، لإجراء بعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحّة جيّدة، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش.