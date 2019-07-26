أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيجري افتتاح المركز الطبي بالمدينة أمام المواطنين في شهر أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن المركز يتكون من (دور أرضي+ دور علوي).

ويتكون الدور الأرضي من غرفه للطوارئ جار تنفيذها بسعة 4 أسرَّة، منها سرير سيتم تخصيصه للحالات الحرجة، وستعمل على مدار الـ 24 ساعة، وصيدلية وغرفة أشعة وغرفة مجهزة معمل لإجراء التحاليل و4 غرف للكشف، على أن تكون مواعيد الكشف من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة الـ12 مساءً.

جاء ذلك خلال متابعته أعمال تجهيز المركز الطبي، موضحا أن الدور العلوي مجهز بغرفة IT))، وغرفة للحضانات بسعة 3 حضَّانة، وغرفة عمليات صغيرة وغرفة عمليات متوسطة، و2 غرفة مجهزة بسعة 2 سرير لكل غرفة تم تخصيصها لعمليات اليوم الواحد، وغرف خاصة بالتعقيم، والغرف الإدارية واستراحة الأطباء.

وفي سياق آخر، أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أحدث المدارس للتعليم الأساسي بالمدينة، والتي تم بناؤها بمنطقة الإسكان الاجتماعي على طريق مدخل الشروق 3 بالقرب من مفارق مساكن الـ100م.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم التسليم الابتدائي للمدرسة من جهاز المدينة إلى هيئة الأبنية التعليمية فرع القاهرة، مشيراً إلى أن المدرسة بسعة 33 فصلاً على مساحة 6300م2 بتكلفة تبلغ أكثر من 15 مليون جنيه مصري، وأن المدرسة سيتم تشغيلها للتعليم الأساسي (ابتدائي - إعدادي) لتخفيف الكثافات الطلابية في تلك المرحلة، ولكي تخدم معظم مناطق حي شرق مدينة الشروق، ومنطقة الإسكان الاجتماعي الجديدة بشرق المدينة.