أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، قبول دفعة جديدة من طلبة التمريض بمدرسة تمريض البحر الأحمر.

وذكر مرعي أن مواعيد اختبارات قبول الطلبة الجدد بمدارس تمريض البحر الأحمر ستكون خلال الفترة من 4-8-2018 وحتى 8-8-2019.

وأضاف مرعي، أنه على الطلاب المتقدمين أن يخضعوا لكشف الهيئة وذلك طبقا للجدول المعلن لكل مدينة وتحديد يوم الإثنين الموافق 19 أغسطس، لإجراء الاختبار الشخصي لمدارس الغردقة والشلاتين، ويوم الثلاثاء 20 أغسطس لإجراء ختبار شخصي لمدارس سفاجا والقصير ويوم الأربعاء 21 أغسطس لإجراء اختبار شخصي لمدرسة مرسى علم ويوم الخميس 22 أغسطس لمدرسة رأس غارب.

وأكد مرعي، أنه سيتم إجراء اختبارات الإملاء وجميع الاختبارات الشخصية لجميع المتقدمين على مستوى المحافظة وذلك تحت إشراف مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة في البحر الأحمر.