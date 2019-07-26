نعى العديد من الزعماء العرب والغرب، الرئيس التونسي الراحل محمد الباجي قايد السبسي، التي توفي أمس، عن عمر ناهز 93 عاما، مشيدين بمواقفه الشجاعة ودوره في قيادة تونس في العديد من المراحل الصعبة، مخلفا وراءه إرثا سياسيا واسعا.

الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، نعى السبسي في برقية تعزية جاء فيها: "الجزائر تشاطركم شعبا وحكومة آلامكم وأحزانكم"، مشيدا بخصال الرئيس التونسي الراحل.

زعماء العرب عن"السبسي": نذر حياته لخدمة تونس

وأشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالرئيس التونسي الراحل واصفا إياه بـ"أحد رجالات تونس الكبار"، مؤكدا أنه نذر حياته لخدمة تونس وساهم في بناء دولتها الحديثة، نقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، في تغريدة له عبر"تويتر"، أن الباجي قايد السبسي: "قاد تونس في أكثر الأوقات الحرجة بحكمة"، داعيًا له بالرحمة ولشعبه وأهله بالصبر والسلوان.

وتقدم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بالتعازي للشعب التونسي والأمة العربية في رحيل الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

زعماء الغرب يصفون السبسي بـ"القائد الشجاع" والشخصية المحورية في تاريخ تونس

ومن الزعماء الغرب تقدم الرئيس الفرنسي ماكرون، والرئيس الأمريكي ترامب بالتعازي للشعب التونسي في الرئيس الراحل.

حيث تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعازي إلى الشعب التونسي، وقال البيت الأبيض في بيان صدر، أمس، إن الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب يعلنان الانضمام إلى الشعب التونسي في الحداد على وفاة رئيسهم.

ووصف بيان البيت الأبيض أن الرئيس الراحل كان يدافع عن مصالح الشعب التونسي دائما دون كلل، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف السبسي بـ"قائدا شجاعا" و"صديقا" لفرنسا، وجاء في نص برقية التعزية التي نشرها الموقع الرسمي للقصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه": "لقد رحل الرئيس الباجي قايد السبسي في اليوم الذي تحتفل فيه بلاده بعيد الجمهورية، وكأن قدره مرتبط بقدر تونس"، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

"الشخصية المحورية في تاريخ تونس واستقلال البلاد"، هكذا وصف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الرئيس الباجي قايد السبسي، وتقدم بالتعازي للشعب التونسي، مشيرا إلى الدور البارز الذي قام به الرئيس الراحل في قيادة المرحلة الانتقالية للبلاد بنجاح نحو ديمقراطية تاريخية وسلمية"، بحسب تعبيره.

ونقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موجيريني، إن الاتحاد الأوروربي في حالة حداد تضامنا مع تونس، التي نعتبرها بلدا شريكا وجارا وصديقا في حوض البحر المتوسط.

ووصفت موجيريني الرئيس التونسي الراحل بأنه كان سياسيا شجاعا ويحظى بالاحترام، ومقتنعا بأهمية الشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي.