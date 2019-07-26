شهد ميناء نويبع اليوم، سفر أول فوج بري من حجاج بيت الله الحرام على متن العبارة برنسيسة وعلى متنها 400 حاج و10 باصات.

وجرى رفع درجة الاستعداد بالميناء وتجهيز قرية الحجاج بعد رفع كفاءتها وتزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة لاستقبال الحجاج وفتح منافذ لتوفير السلع الغذائية وأماكن لانتظار الأتوبيسات بأولوية الوصول.

ووجه اللواء رضا إسماعيل رئيس الهيئة، بتجهيز الصالات بخدمات الإذاعة وإرشادات لمناسك الحج بالشاشات ونظافة الميناء بالداخل والخارج وكراسي خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج وتذليل جميع العقبات وفتح غرفة عمليات بالميناء للوقوف على الإجراءات العملية وتشغيل العبارات وتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام.

وقال رئيس هيئة الموانئ، إنه جرى التنسيق مع محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور لمتابعة الأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن وتنظيم خط سيرها حيال قدومها إلى مدينة نويبع وتوجيهها إلى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الأتوبيسات طبقا لأولوية الوصول بعد مراجعة رخص السائقين حتى لا تكون منتهية بنسبة أقل من 30 يوما من تاريخ السفر والتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتيسير وسرعة إنهاء الإجراءات.

وشدد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أي مشكلات وتواجد ممثل لوزارة السياحة خلال فترة الحج بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات.

وأشار إلى أن إدارة الحجر الصحي بالميناء قد وفرت سيارتين إسعاف مجهزة داخل الميناء وسيارة إسعاف مجهزة بقرية الحجاج مع تواجد 5 أطباء متواجدين بصفة مستمرة فى رحلات الذهاب والعودة.