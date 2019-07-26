تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مستشفى العياط المركزي للوقوف على الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ خلال جولته مدير المستشفى بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لطفل مصاب بحروق مضاعفة حتى تمام شفاءه، حيث حرص على تجميع البيانات الخاصة بالمريض وأسرته لمتابعة حالته بنفسه والتأكد من تلقيه العلاج اللازم.

واطمئن على حالة المرضى الموجودة بأقسام الرعاية المركزة والباطنة ووحدة الغسيل الكلوي ومدى توافر الأدوية بصيدلية المستشفى.

وشدد على مدير المستشفى، بضرورة التأكد من جاهزية القدرات والأطقم البشرية وانتظام تواجد الأطباء والتمريض داخل المستشفى لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى والخدمات المقدمة لهم.

كما تفقد المحافظ، عيادة التأمين الصحي بالعياط واستمع إلى طلبات وشكاوى المرضى إضافة إلى التأكد من توفير العلاج اللازم للمرضى للنهوض بمنظومة التأمين الصحي.