غدا.. فصل الكهرباء في مدينة دهب لأعمال صيانة

قال اللواء صبري الوزيري رئيس مدينة دهب، إن شركة الكهرباء أرسلت مرسوما يفيد بانقطاع التيار الكهربائي غدا السبت ببعض المناطق بالمدينة منها منطقة المشربة القديمة والجديدة والبنك الأهلي وبنك CIB ومساكن شركة الفخر وذلك لإجراء الصيانة اللازمة للمحولات الكهربائية.

وأضاف رئيس المدينة، أن انقطاع التيار الكهربائي سيستمر لمدة 3 ساعات بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا، موضحا أن عملية الفصل والتوصيل ستتم بالتتابع.

وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين، باتخاذ كافة الغجراءات الاحترازية وعدم تشغيل الأجهزة الكهربية خلال الفترة المعلن عنها.