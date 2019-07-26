اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات وترقيات الشرطة، حيث جرى تصعيد اللواء طارق مجاهد من مدير أمن دمياط إلى مساعد الوزير لمنطقة القناة، واللواء محمد ناجي من نائب مدير أمن دمياط إلى مدير أمن المنوفية، كما تولى اللواء إسماعيل حسين نائب مدير أمن القاهرة سابقا منصب مدير أمن دمياط.

وجرى ترقية العميد حسام الباز مدير مباحث دمياط إلى رتبة اللواء، كما تولى اللواء محمد شرف الدين منصب نائب مدير أمن دمياط، وجرى ترقية العميد إبراهيم الحديدي مأمور قسم السرو لرتبة اللواء وتصعيده مساعد مدير أمن دمياط.

كما جرى ترقية العميد خالد جاد الله مأمور مركز فارسكور لرتبة اللواء وتصعيده مساعد مدير أمن دمياط، وتولى العميد هشام رشاد منصب رئيس قسم المباحث الجنائية بدمياط، فيما جرى إنهاء خدمة كلا من اللواء محمد صبحي الديدموني واللواء باهي حامد زقزوق.

وجرى تجديد الثقة لكلا من العميد حسام صلاح مأمور مركز كفرسعد، والعميد عمرو الفداوي مأمور قسم رأس البر، العقيد حاتم متولي مأمور مركز دمياط وترقيته لرتبة العميد، والعقيد حازم راتب مدير إدارة المرور وترقيته لرتبة العميد كما جرى ترقية العقيد أيمن إسماعيل مأمور مركز الزرقا وترقيته لرتبة العميد.

كما جرى أيضا ترقية كلا من المقدم "محمد ربيع، تامر أبو يوسف، عماد معوض، علي عامر، إيهاب خيري" لرتبة عقيد فيما تم ترقية كلا من الرائد "عماد عيسى، محمد معوض، عبدالعزيز نايف، محمد سمير، أحمد ربيع وهيثم جنيدي" لرتبة مقدم.