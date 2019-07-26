أصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى المهندس محمد سراج، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة التنسيق الكامل مع اللواء خالد فوزي، رئيس حي ثان، لتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع منزل سكني آيل للسقوط، بسبب تصدعات وشروخات بمنطقة المنشية الجديدة بالمحلة الكبرى.

كما باشر رئيس حي ثان مراحل تكوين لجنة مشكلة للمباني الآيلة للسقوط، برئاسة لمياء خليفة، نائب رئيس حي ثان بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمعاينة عقار بشارع الجوهري بالمنشية الجديده للوقوف على آخر التطورات.

وتبين من المعاينة وجود شروخ وتصدعات وسقوط أجزاء من سقف المنزل، ما يشكل خطرا داهما على حياة المواطنين.

كما وجه رئيس الحي بعمل تقرير رسمي وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرار إزالة حتى سطح الأرض، لتأمين أرواح وحياه المواطنين في المرحلة المقبلة.