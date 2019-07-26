"الصناعة" تنظم دورة تدريبية للعاملين بمصانع التمور في الوادي الجديد

قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الصناعة ستعقد دورة تدريبية للمشرفين والعاملين بمصانع التمور، بهدف تدريبهم على خطوط الإنتاج الجديدة وعمليات مراحل التصنيع المختلفة والمعاملات الفنية لثمار البلح بداية من استلامها من المزارعين وحتى الإنتاج النهائي.

وأضاف أن الدورة ستنفذ تحت رعاية أمجد القاضي مدير "مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي FAITC" بوزارة التجارة والصناعة، ويحاضر فيها أساتذة متخصصون من "مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي".

وأشار المرسي إلى أن المحافظة تستهدف خلال هذه المرحلة التوسع في زراعة التمور وإدخال أصناف جديدة إلى المحافظة بهدف التصدير ووضع الواحات كواحدة من القلاع الكبرى للتمور على مستوى العالم.

من جهة أخرى، قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، اليوم الجمعة، إن الوحدة المحلية ستتلقى بدءا من يوم الأحد المقبل، طلبات التظلم على الأكشاك الخشبية التي طرحتها المحافظة للشباب بهدف توفير فرص عمل أمامهم بنطاق المركز.

وأضاف أنه سيتم فتح باب تلقي التظلمات بدأ من يوم الأحد 28 يوليو حتى 5 أغسطس، لافتا أنه يتم تقديم طلبات التظلم بمقر المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الخارجة.

وأشار إلى أن المحافظة بقيادة اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وضعت خطة لتشغيل الشباب عن طريق تنفيذ أكثر من ممشى سياحي بالقرى والمدن كمتنفس للمواطنين، بالإضافة إلى إقامة أكشاك خشبية عليها لتقديم المأكولات والمشروبات بمختلف أنواعها بهدف خدمة هذه الأماكن، وتوفير فرص عمل للشباب.