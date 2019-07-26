أعلن بنك أبو ظبي الأول، وجود وظائف شاغرة في فروعه داخل مصر، تتمثل فيما يلي:

Senior Technical Analyst

يشترط لها، الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل، والخبرة من 1- 3 سنوات، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.

Senior Engineer - Corporate Fit Out & Real Estate

يشترط لها، التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل، والخبرة 10 سنوات على الأقل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــا.

AVP Financial Analysis – FCD

يشترط لها، إجادة مهارات الاتصال، والخبرة 6 سنوات على الأقل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــا.

Senior Officer, Accounts Payable

يشترط لها، الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل، وإجادة مهارات الاتصال، والخبرة من سنة إلى سنتين في المجال، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــا.