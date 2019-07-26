لقي شخصين مصرعهما وأصيب 7 آخرين اليوم، في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل تحمل عمال أثناء توجههم إلى مصيف جمصة، وأتوبيس تابع لشركة أبو زعبل للأسمدة، أمام قرية " الأورمان" على طريف رافد "المنصورة - جمصة "الدولي.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام قرية " الأورمان" على طريق المنصورة جمصة.

انتقلت مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين أن الحادث وقع أمام مدخل قرية "الأورمان" بين سيارة نصف نقل كانت محملة عمال في الصندوق، متوجهين لمصيف جمصة، وأتوبيس تابع لشركة أبو زعبل للأسمدة نتيجة قطع الطريق علي الأتوبيس مما أدى لانقلاب السيارة النصف نقل ونجم عن الحادث حالتي وفاة و7 مصابين تم نقلهم للمستشفى الدولي وإحضار اللورد الخاص بمجلس المدينة لرفع السيارة وفتح الطريق.

وبالفحص تبين أن السيارة النصف نقل رقم "8612 ق م ب" قطعت الطريق وانقلبت في الطريق المقابل وهي محملة بالعمال، أمام الأتوبيس رقم "723 ط ل د "التابع لشركة أبو زعبل للأسمدة.

وأكد مصدر طبي أن الحادث أسفر عن مصرع كل من: "محمد سمير السيد، 35 سنة، وسمير عادل العدروسي، 10 سنوات".

وأصيب في الحادث 7 آخرين وهم: "محمد النجار 19 سنة، مصطفي أنور 18 سنة، أحمد الدسوقي 19 سنة، ومحمد أسامة عبد المنعم 23 سنة، ومحمد إبراهيم عبد المحسن 25 سنة، ومحمد أنور محمد 23، وعبد المنصف سمير عبد المنصف، 29 سنة، و جميعهم مقيمين "سنديون" بالقليوبية.

وجرى نقل المصابين والجثتين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.