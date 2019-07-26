ضبطت الرقابة التموينية في كفر الشيخ، مصنعا لإنتاج الـ"آيس كريم"، غير مرخص بإحدى قرى كفر الشيخ، وبه طن "جوافة" فاسد وكمية من الفواكه، وتم ضبط المصنع وتحرير محضر وجار إستكمال الاجراءات القانونية.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إنه بناء على المعلومات الواردة للمحاسب عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بشأن وجود مصنع آيس كريم بقرية الثمانين مركز كفرالشيخ غير مرخص ويقوم بإنتاج آيس كريم من فاكهة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم تشكيل حملة برئاسة عثمان حنبل، مدير عام الرقابة التموينية وعضوية أنور شلبي، ورضا صلاح ومحمد عبدالقوي وسامح البنا، مأموري الضبط القضائي بالمديرية وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ.

وأضاف الهابط، استهدفت الحملة عزبة الثمانين التابعة لكفر الشيخ، وبمداهمة المصنع تبين وجود طن جوافة غير صالحة، وتظهر عليها علامات التلف والفساد معبأة داخل أجوله بلاستيكية، تم التحفظ عليهم وتحرير محضر بالواقعة تحت رقم 311 لسنة 2019 جنح أمن دولة بمركز كفرالشيخ ضد "س.ع.س"، صاحب المصنع والمسؤول عنه وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.