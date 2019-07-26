الكندوز بـ140 جنيها.. قائمة بأسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، يقبل البعض على شراء اللحوم بدلا من ذبح الأضاحي، نظرا لارتفاع تكاليفها وتوفيرا لعناء الذبح.

وترصد "الوطن" أسعار اللحوم بمحلات الجزارة هذا العام على النحو التالي:

اللحم الضاني

وصل سر كيلو جرام اللحم الضاني إلى 140 جنيها.

اللحمة الكندوز

تراوح سعر كيلو جرام اللحم الكندوز من 130 إلى 140 جنيها.

الكبد

بلغ سعر كيلو جرام الكبدة 85 جنيهًا.

اللحم المفروم

تراوح سعر كيلو جرام اللحم المفروم من 80 إلى 100 جنيهًا.

بوفتيك

بلغ سعر كيلو جرام البوفتيك 100 جنيه.

"برجر"

وصل سعر كيلو جرام البرجر إلى 80 جنيهًا.

كفتة أرز

تراوح سعر كيلو جرام كفتة الأرز من 75 إلى 100 جنيه.

السجق

تراوح سعر السجق من 80 إلى 130 جنيهًا للكيلو جرام.