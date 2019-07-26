قال اللواء خميس شعلة، مدير عام المنطقة الصناعية بمدينة أبوزنيمة، إن اللجنة التابعة للهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، التي زارت المنطقة، أوصت بوضع مخطط لإقامة محطة محولات كهربائية خاصة بالمنطقة تعمل بطاقة 80 ميجاوات، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل الطرق المؤدية للمنطقة.

وأشار إلى إسناد تطوير المنطقة للهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس وجارٍ إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بمشروع تطوير المنطقة بالكامل.

وأضاف أن المنطقة الصناعية تقع على مساحة 3908 أفدنة وتضم 6 مصانع لا يعمل منهم سوى ثلاث مصانع فقط، بينهم اثنين لإنتاج الجبس والآخر للرمال الزجاجية، وجارٍ إنشاء محطة لتحلية المياه بطاقة 20 ألف متر مكعب يومي لخدمة المنطقة.

وأشار إلى أن المنطقة تتوافر بها كل المقومات والإمكانيات الطبيعية التي تجعلها مدينة صناعية عالمية حيث إنها تضم 110 محاجر وتزخر بأكاسيد الحديد والكاولين وأنواع من البورسلين والمنجنيز والجرانيت والجبس والرمل الزجاجي والحجر الجيري.