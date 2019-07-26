بكري: تصرفات "الخطوط البريطانية" تعيدنا إلى فترة بريطانيا الاستعمارية

هاجم الإعلامي مصطفى بكري، شركة الخطوط الجوية البريطانية، بشأن تعليق رحلاتها إلى مصر، ثم الإعلان عن استئنافها بداية من اليوم، الجمعة.

وقال بكري، خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حتى الآن لا نعرف لما أُتخذ هذا التصرف والإجراء الغريب، زعموا أن مخاوف أمنية وقفت خلف هذا القرار لكن مضى الأسبوع، ولم نسمع عن حادث واحد داخل المطار أو داخل مصر".

وتابع أن ما تتخذه الحكومة البريطانية من تصرفات في أكثر من موقف يطرح العديد من التساؤلات ويعيد إلى الأذهان فترة "بريطانيا الاستعمارية"، وأضاف قائلا: " ينسب إليها أنها زرعت إسرائيل في قلب المنطقة، وأنها تلعب دورا كبيرًا في مخطط الفوضى الهدامة على أرض المنطقة العربية".

كانت شركة الخطوط الجوية البريطانية، أعلنت السبت الماضي، تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام كإجراء احترازي من أجل إجراء عملية تقييم للأمن هناك. وقال السفير البريطاني لدى مصر جيفري آدامز، خلال لقاء وزير الطيران المدني، إن قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية إلى القاهرة لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية، وخصوصًا على ضوء تطوير المنظومة الأمنية لجميع المطارات المصرية، بشهادة لجان المرور الدولية ومن بينهم لجنة المرور البريطانية.

وقال شريف برسوم المدير الإقليمي لشركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إير وايز" بشمال أفريقيا ووكيل الشركة بالقاهرة، إن الشركة ستستأنف رحلاتها للقاهرة بداية من مساء اليوم الجمعة.