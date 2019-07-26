قُتل 5 أشخاص، اليوم، فيما أصيب اثنان آخران، إثر اشتباكات مسلحة بين عائلتين بسبب الخلاف على 4 قراريط أرض زراعية.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية فاو قبلي بمركز دشنا، شمال قنا، ووقوع ضحايا ومصابين.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل "محمد.م"، 36 عامًا، وشقيقه "يوسف"، طرف أول، و"محسن .ع"، وشقيقيه محمود وعلاء، وإصابة، كل من: "إبراهيم.ع.م"، و"عمار.م.أ"، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى دشنا، والمصابين إلى مستشفى قنا العام.

وتبين من التحريات أن الخلافات بين عائلتي عز العرب وعائلة أخرى بقرية فاو قبلي، بسبب 4 قراريط أرض زراعية، بدأت بمشادات كلامية وانتهت اليوم باستخدام الأسلحة النارية ووقوع ضحايا ومصابين.

على الفور فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا وحوَّلت القرية إلى ثكنة عسكرية لمنع الاشتباكات بين الطرفين فيما تحاول القبض على المتهمين المتسببين في المشكلة، حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.