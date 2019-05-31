تمكنت جهود جهود الأجهزة الأمنية في قنا من إحباط نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين في دشنا قبل وقوع المشاجرة، وضبطت قوات الأمن أسلحة نارية بحوزة الطرفين.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمـن قنا، أكدت قيام أفراد عائلتين بناحية العزيزية بدائرة مركز شرطة دشنا، بإعداد وتجهيز أسلحة نارية بقصد التشاجر فيما بينهم لخلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القيام بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بقنا أسفرت جهودها عن ضبط عدد 6 أشخاص طرفي النزاع، وبحوزتهم ( 2 بندقية آلية- 2 بندقية رصاص)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.