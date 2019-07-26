بائع حاول سرقة كابلات كهرباء فصعق.. كشف غموض العثور على جثة بفيلا أسرة النني

كشفت مصادر أمنية في الغربية، اليوم، أن الجثة مجهولة الهوية، التي عُثر عليها داخل فيلا تحت الإنشاء مملوكة لعائلة محمد النني، لاعب المنتخب الوطني والمحترف فى صفوف نادي آرسنال الإنجليزي، تعود لشخص يعمل بائعا متجولا، حاول التسلل إلى داخل الفيلا، لسرقة بعض الكابلات ولكنه مات صعقا بالكهرباء.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، لـ "الوطن"، أن فريقا من البحث الجنائي مارس دوره في كشف غموض الواقعة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة للمحلات التجارية والمطاعم الكائنة بمحيط فيلا "النني"، مشيرة إلى أن أقوال شهود العيان بذات المنطقة أكدت أن الجثة لشخص لقي مصرعه عقب محاولة سرقة كابلات كهربائية نحاسية، ونُقلت إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكان المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، قد وجه المستشار أحمد السعيد عمر، رئيس نيابة أول المحلة، بفتح باب التحقيق في واقعة العثور على جثة داخل فيلا عائلة محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، والمحترف في الدوري الإنجليزي، حيث تقع بميدان البندر بمدينة المحلة.

كما وجه المحامي العام بالضرورة سماع أقوال شهود العيان وجيرانه عائلة "النني" وتفريغ كاميرات المراقبة، للتحديد هوية جثة الشخص، التي عثر عليها، عصر اليوم، بفيلا تحت الإنشاء على بعد 150 مترا من موقع ديوان قسم أول المحلة.

كان مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد حسام الخشن، مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغ من الكابتن ناصر النني، مدرب كرة القدم، بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض مسجاة وشبه متعفنة داخل ساحة بفيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم أول المحلة.

وانتقلت القيادات الأمنية، تحت إشراف المقدم هيثم الشامي، رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث، لمتابعة تطوراته والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

شُكل فريق بحث جنائي، تحت إشراف اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية وقوات من الشرطة، لكشف غموض الواقعة وسماع أقوال شهود العيان.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بتشريح الجثة ودفنها.