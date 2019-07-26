أول فوج لحجاج البر يغادر نويبع.. و"الصحة": لا توجد إصابات معدية

غادر، اليوم، أول فوج من حجاج السياحة المستوى البرى ميناء نويبع البحرى، على متن العبارة «برنسيسة»، التى نقلت 10 أوتوبيسات ونحو 400 حاج.

وقال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة: إن «أولى رحلات الحج البرى ستصل إلى الأراضى المقدسة غداً على أن تكون آخر رحلات البرى يوم 30 من ذى القعدة الحالى الموافق 1 أغسطس المقبل».

وأشار «السيسى»، لـ«الوطن»، إلى «أن هناك 300 أوتوبيس سياحى ستنقل حجاج المستوى البرى وعددهم 12 ألف حاج»، لافتاً إلى وجود 3 لجان تابعة لوزارة السياحة والغرفة بـ«نويبع، وميناء العقبة بالأردن، ومنفذ حالة عمار، على الحدود السعودية الأردنية»، وذلك لتقديم التسهيلات للحجاج، وحل أى أزمة طارئة تواجه الحجاج أو المركبات التى تنقلهم.

وكشف مصدر بوزارة السياحة أن «الوزارة غير مسئولة عن أى أزمات تحدث لحجاج الفرادى، سواء فى الإقامة بمكة والمدينة أو بمخيمات المشاعر المقدسة بمنى وعرفات»، مشيراً إلى أن الوزارة طالبت الشركات السياحية المنظمة لحج الفرادى بضرورة إخطارها حتى تستطيع الحصول على جميع حقوقهم حال حدوث أى مشكلات لهم.

وأكد الدكتور محمد ضاحى، رئيس البعثة الطبية للحج، عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائى مستمر فى تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.

"البعثة الطبية": إجراء غسيل كلوى لـ6 حالات بمستشفيات السعودية.. ومتابعة يومية للحجاج المرضى

وأشار إلى أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ6 حالات بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوى، لافتاً إلى أن الفريق الطبى يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوى، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبى بالبعثة الطبية بالمرور يومياً على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها، للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، متحدث «وزارة الصحة»، إن عيادات البعثة الطبية للحج، استقبلت حتى اليوم، 3090 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 1769 حالة مرضية بمكة المكرمة، و1321 حالة فى المدينة المنورة، لافتاً إلى دخول 13 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 3 حالات بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 10 حالات تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.