"مصر تستطيع" يطلق هاشتاج لدعم شباب "صنعوا فوط صحية من ألياف الموز"

أطلق الإعلامي أحمد فايق، هاشتاج "ادعم إناكتس جامعة القاهرة" لدعم فريق جامعة القاهرة للمنافسة في بطولة العالم.

وأضاف فايق، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc": "الشباب بدأوا يكتشفوا إن فيه بعض السيدات من الفئات الفقيرة في مصر لا يلجأن للفوط الصحية بسبب غلاء ثمنها، فلجأ الشباب في فريق إيناكتس لصناعة فوط صحية من ألياف الموز، وأنتجوا 90 ألف فوطة، وبدأ المشروع ينتشر في ربوع مصر، وتكلفته 40% من التكلفة في السوق التجاري، وجودة قد تكون أفضل لأنها بالكامل من مواد طبيعية".

وقالت مريم عبداللطيف، مدير المشروع، إن الفريق بحث ووجد أن أغلب السيدات بالأرياف لا يتستخدمون الفوط لأنها غالية الثمن، أو يستخدمون بدائل غير صحية.

وأشارت فرح عصام، مدير العلاقات العامة بالمشروع، إلى أنه قائم على زيارة الأقاليم وتوفير فوط صحية بسعر قليل، "الستات تقدر تشتريه وموفرينه بعيدا عن أي مواد مصنعة".

وقال هادي الهواري، مدير التسويق بالمشروع، إنه واجهتهم مشكلة في القرى البعيدة؛ لأن أغلب السيدات في الأرياف لا يمتلكون الوعي الكافي لاستخدام مثل هذه الأشياء.