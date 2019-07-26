أعلن مجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، بدء إجراءات ميكنة مكاتب التأهيل الاجتماعي في المحافظة، وذلك في ضوء خطة الوزارة نحو ميكنة ورفع كفاءة مكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

وأشار حسن إلى أن القليوبية بها 9 مكاتب تأهيل اجتماعي على مستوى المراكز والمدن والأحياء تم مدهم بالفعل بأجهزة كمبيوتر وتابلت وطابعات وسكانر وحبارات، بالتنسيق مع الوزارة و الشركة المصرية للاتصالات، للقيام بإجراءات التوصيلات، لنشهد قريبا منظومة إلكترونية متكاملة تربط المكاتب والمديريات بالوزارة، بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء أحكام القانون 10 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية.

أوضحت ريهام الشحات، مدير إدارة التأهيل بالمديرية، أنه سبق مرحلة تسليم الأجهزة للمكاتب لقاء بين وكيل الوزارة وممثلي جمعية التأهيل الإجتماعي بالقليوبية المسند لها مكاتب التأهيل (ممثل عن مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وامين العهدة)، وتلا ذلك اجتماع آخر مع مديري مكاتب التأهيل ورؤساء أقسام التأهيل الاجتماعي بالإدارات الاجتماعية، لتوضيح وشرح كل الإجراءات في المرحلة المقبلة والرد على أي استفسارات.