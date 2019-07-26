قال المهندس أيسر رأفت، المتحدث الإعلامي باسم الهيئة القومة للأنفاق، إن محطة هليوبوليس بالخط الثالث في شبكة مترو الأنفاق أكبر محطة في الشرق الأوسط، نظرا لأن مساحتها 10 آلاف متر مسطح.

وأضاف رأفت، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن طول رصيف محطة هليوبوليس يبلغ 225 متر في كل اتجاه A وC، مؤكدًا أن الاتجاه الأول يسير نحو محطة عدلي منصور وقادم من العتبة والاتجاه الثاني الذي يسير في اتجاه المطار.

وكشف عن أن المرحلة الثالثة تصل طولها 39 كيلومترًا تستغرق 22 دقيقة من محطة نادي الشمس حتى العتبة بواقع 14 محطة وزمن التقاطر من 3 إلى 4 دقائق.

وأوضح المتحدث باسم القومية للأنفاق، أن عمق العمل في محطات مترو الأنفاق 34 مترا تحت سطح الأرض، بداية من منسوب التذاكر ثم منسوب المرحلة الذي يتوزع منها الركاب ثم المرحلة الثالثة رصيف القطار.