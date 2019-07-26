صور.. نجوم الفن والإعلام يعزون يسرا في وفاة والدتها.. وغياب "الزعيم"

انتهى منذ قليل عزاء والدة الفنانة يسرا، الذي أقيم داخل مسجد عمر مكرم، ووقفت يسرا برفقة زوجها رجل الأعمال خالد سليم، تستقبل العزاء في وفاة والدتها، وتوافد عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والوسط الإعلامي.

وكان الإعلامي عمرو أديب والمخرجة إيناس الدغيدي في أوائل الحاضرين للعزاء، ومن ثم حضر عدد كبير من كبار الفنانين منهم الفنانة إلهام شاهين، والفنانة ليلى علوي، وأيضا الفنان يحيى الفخراني بصحبة زوجته الدكتورة لميس جابر، وإياد نصار ودرة وجمال سليمان والمطربة أنغام، وغيرهم من نجوم الوسط الفني.

وغاب بعض النجوم عن العزاء منهم الفنان الكبير عادل إمام، والفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم، بينما حضرت ابنتاهما الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا سمير غانم، وأدى واجب العزاء أيضا جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، والإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية منى الشاذلي والإعلامية لميس الحديدي.

وظهرت الفنانة يسرا في العزاء باكية حزنا على رحيل والدتها، وظلت ممسكة بسبحة صغيرة طيلة العزاء، الذي انتهى منذ قليل.

وكان الموت غيَّب سهيلة وهبي عمر، والدة الفنانة يسرا، الأربعاء الماضي، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، بعد وعكة صحية أدخلتها العناية المركزة لمدة 40 يومًا، وشيعت صلاة الجناة من مسجد السيدة نفيسة، وسط انهيار الفنانة يسرا، فهي ابنتها الوحيدة.