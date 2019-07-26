قال المهندس أيسر رأفت المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، إن مشروع الخط الثالث للمترو من أهم وأكبر وأغلى المشاريع التي يتم إنجازها.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، على قناة "صدى البلد"، أن جميع مصادر تشغيل المحطة تحت الرصيف، ولا يراها الراكب، موضحا أن تكلفة المشروع وصلت إلى 97 مليار جنيه.

وأكد أن جميع المصريين يستفيدون من مترو الأنفاق، لذا هو الأغلى من حيث تكلفة التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات.

وأوضح أن عمق العمل في محطات مترو الأنفاق 34 مترا تحت سطح الأرض، بداية من منسوب التذاكر ثم منسوب المرحلة الذي يتوزع منها الركاب ثم المرحلة الثالثة رصيف القطار.