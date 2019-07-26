قال المهندس محمد معوض، مدير محطة هليوبولس بمترو الأنفاق، إن العمل مستمر لإنهاء المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق بأسرع وقت وأعلى كفاءة.

وأضاف معوض، خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، على قناة "صدى البلد"، أنه تم تشغيل أول مشروع مترو قبل 38 عاما بنسبة كبيرة من الخبرات الأجنبية، لكن الآن 99% من العمالة المنفذة للمرحلة الثالثة مصريين، مؤكدا أنه تم تنفيذ المشروع بمواصفات عالمية، وخامات ذات جودة عالية.

وأكد مدير محطة هليوبولس بالمترو، أن العمال المصريين على قدر عالٍ من الكفاءة ويشغلون حيزًا من العمالة في الدول العربية والأوروبية، متابعا: "العمل هنا يجري على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع"، لافتا إلى عدم وجود إجازات لإنجاز العمل على أسرع وجه ممكن، بواقع 150 عامل في كل وردية.