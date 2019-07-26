قال المهندس محمد خيري، مدير المرحلة الرابعة بالخط الثالث من مترو الأنفاق، إن المرحلة الرابعة "ب" من الخط الثالث تتكون من 6 محطات علوية فوق كباري، بطول 7.5 كيلو متر.

وأضاف خيري، خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "تبدأ المرحلة من محطة النزهة عند جسر السويس، ثم محطة قباء، ثم محطة عمر بن الخطاب، وصولا لمحطة عدلي منصور"، ويصل أعلى ارتفاع للمرحلة الثالثة إلى 18 مترا فوق سطح الأرض.

وأوضح أن الخط الثالث يخدم المدن الجديدة على طريق الإسماعيلية، وكذلك المناطق السكنية ذات الكثافة العالية، وذلك بتكلفة 9 مليارات فقط للمرحلة الرابعة من الخط الثالث.