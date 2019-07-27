محافظ البحر الأحمر يشهد المؤتمر العلمي الدولي الرابع لجامعة الأزهر

شهد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء الجمعة، فعاليات المؤتمر العملي الدولي الرابع لكلية العلوم جامعة الأزهر والذي يقام بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة.

تستمر فعاليات المؤتمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري تحت مسمى المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية العلوم حول "الآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية"، وذلك بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور مصطفى حسين عميد كلية العلوم، والدكتور طارق سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعلماء من دول ألمانيا والصين واليابان وروسيا والنمسا وباكستان والتشيك والسعودية و الباحثين والمتخصصين في مجال العلوم.

من جانبه رحب اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بالحضور على أرض المحافظة، معبِّرا عن سعادته بإقامة المؤتمرات العلمية بها فهي السبيل لحياة أفضل، مؤكدا احتياج الدولة لعقد هذه المؤتمرات لمدها بالأبحاث العلمية التي تعمل على تنمية المجتمع.

وأكد "عبدالله" أن البحث العلمي هو النواة الأساسية لتحقيق التقدم والرقي لكل الدول، مشيرا إلى الدور الذي تبذله كل الجهات المعنية، وخاصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقديم كل السبل للباحثين والعلماء لما تعلمه هذه الجهات من أهمية للبحث العلمى فى دفع عجلة الإنتاج وتقدم مصرنا الحبيبية.

شهدت فعاليات المؤتمر جلسة حوارية بين المحافظ والحضور حول إمكانية استفادة المحافظة بالإبحاث التي يقدمها الباحثون بالمؤتمر، ومن جانبه قدم المحافظ نبذة عن كل المشاريع التى تتم على أرض محافظة البحر الأحمر، وأثمرت هذه الجلسة الحوارية عن اقتراح العديد من الأفكار وتقديم بحوث علمية خاصة بالمحافظة.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الجامعة أن هذا المؤتمر يناقش عدة محاور في مجال البحث العلمى وهى الرياضة وتطبيقها والاتجاهات الحديثة في الفيزياء وتطبيقاتها والعلوم البيئية والزراعة.