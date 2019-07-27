أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بـ"ثقافة جنوب سيناء"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء تقديم فعالياتها الثقافية والفنية احتفالا بذكرى ثورة يوليو، حيث عقد بيت ثقافة دهب بمقر الشؤون الاجتماعية محاضرة تثقيفية بعنوان "ثورة 23 يوليو"، تناولت الثورة من حيث الأهداف والنتائج والأسباب التي أدت إلى قيامها.

وأعد قصر ثقافة شرم الشيخ جلسة قراءة حرة للأطفال، أعقبها عرض فيلم لنادى سينما الأطفال بعنوان "ألف نهار ونهار" بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء.

وعقد قصر ثقافة طور سيناء محاضرة تثقيفية بعنوان "البترول وأهميته" تناولت كيف يتكون البترول وكيفية استخراجه ومشتقات البترول والبتروكيماويات وأهميتها ومستقبل البترول في العالم.

تلى ذلك محاضرة تثقيفية بعنوان "مقومات التنمية فى سيناء" تناولت محور قناة السويس من بورسعيد شمالا حتى السويس جنوبا والمحور الشمالى للزراعة على مياه ترعة السلام والمحور الجنوبى الغربى حتى طور سيناء و أهمية تلك المحاور في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي لمصر.