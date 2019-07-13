عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، حيث نظم قصر ثقافة مدينة سانت كاترين بمقر التضامن الاجتماعي بكاترين محاضرة تثقيفية بعنوان "راحة البال".

وأعد بيت ثقافة أبوزنيمة مسابقة في المعلومات الثقافية والفنية بمشاركة عدد من رواد الموقع بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء، بينما عقد بيت ثقافة دهب محاضرة تثقيفية بعنوان "النساء شقائق الرجال وشركاء البناء" تناولت بناء الأوطان بمشاركة المرأة للرجل مع توضيح حقوق المرأة في الإسلام والتأكيد على دور المرأة المهم في الأحداث التي شهدتها مصر.

كما عقد قصر ثقافة طور سيناء محاضرة تثقيفية بعنوان "الترابط الأسري وآثاره على المجتمع" تناول المحاضرة الأسرة من حيث المعنى والمفهوم والتأكيد أن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع ولا بد من توافر حوار دائم بين أفراد الأسرة حتى لا يحدث التفكك الأسري، ما يؤثر على الأمن القومي تلاها محاضرة تثقيفية بعنوان "السياحة".