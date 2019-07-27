الإليزيه: ماكرون وترامب يبحثان هاتفيا الوضع مع إيران والخليج

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الصور الأولى لطائرة الخطوط البريطانية عقب وصولها إلى مطار القاهرة

الصور الأولى لطائرة الخطوط البريطانية عقب وصولها إلى مطار القاهرة

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