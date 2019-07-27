نظم فريق YDS، مؤتمرا لطلاب الثانوية العامة وطلاب الجامعات وحديثي التخرج بعنوان "open your minds"، مساء أمس الخميس، بالـ جريك كامبس، حضره أكثر من 1000 طالب وخرج.

حضر المؤتمر عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الشباب المتميزين في مجالات عدة، وامتد على مدار 12 ساعة بين الـ8 صباحا والـ8 مساءً.

قدم المؤتمر المتحدث التحفيزي حسام هيكل، وضم عدة متحدثين نقلوا تجاربهم الشخصية للحضور، أبرزهم: أحمد رأفت الشهير بـ"بمذيع الشارع"، علي غزلان، الفنانة آية عقيل، الفنان أسامة الهادي، الشاعر محمد إبراهيم، وعمرو رمضان، ياسمين يحيى، والدكتورة نور عثمان.

وتحدث عبدالله عامر عن اللغة الإنجليزية وكيفية إتقانها وتعلمها بشكل صحيح، وفي مجال الـ copy writer أرشدت راندا عزت الشباب لكيفية الانطلاق في المجال والوصول بالإعلانات إلى الجمهور المستهدف.

وفريق YDS ترعاه وزارة الشباب والرياضة، يهدف لاستغلال طاقات الشباب في تطوير المجتمع، وإنشاء جيل قادر على التغيير والتطور الفعال على أرض الواقع لخدمة مجتمعه، والمساعدة في بناء جيل جديد من الشباب قادر على توفير الأفضل لوطنه في المستقبل.