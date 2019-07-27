الثأر.. ظاهرة جاثمة على صدر محافظات الصعيد، سرطان مزمن في شريان الوطن، طلقات نارية تعكر صفو الحياة وتتسبب في الفقدان والآلام، آخر حوادثها كان أمس الجمعة، في عزبة "النقطة" التابعة لقرية بني قرة بالقوصية، بمحافظة أسيوط.

"الوطن" تستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة لقصة خلافات أسيوط الثأرية:

مصرع شقيقين وإصابة 6 آخرين

لقي شقيقين مصرعهما، وأصيب 6 آخرين، خلال هجوم داخل مسجد، عقب صلاة الجمعة، لخلافات ثأرية بين عائلتين.

تلقى العميد حمدي هاشم، رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع هجوم داخل مسجد بعزبة النقطة التابعة لقرية بني قرة دائرة المركز، وسقوط وفيات ومصابين.

المشادة بدأت بـ"عصا".. وحاملها أحتمى بالمسجد

وتبين من المعاينة وقوع الهجوم لخصومة بين عائلتين تجددت، أمس، عندما وقعت مشادة بين شخصين أحدهما من أبناء "أبو السعود" تعدى على فرد من عائلة "مبارك"، مستخدمًا الـ"عصا"، فانتظرته أفراد العائلة الأخرى، أمس، أمام المسجد وعندما رآهم احتمى بالمسجد، فلاحقوه وأطلقوا النيران بشكل عشوائي، ما أسفر عن مصرع شقيقين، هما "عنتر ممدوح عنتر"، "محمود ممدوح عنتر" من أبناء عائلة "أبو السعود"، وإصابة 6 آخرين بطلقات نارية طائشة، ونقلت الجثث لمشرحة المستشفى المركزي، والمصابين إلى للمستشفى الجامعي، وجرى تحويلهم إلى المستشفى الجامعي.

أفراد تتبعوا الضحايا وأطلقوا عليهم النيران داخل المسجد

قالت سعاد أحمد مراسلة جريدة "الوطن" في أسيوط، إن الخلاف الثأري بين العائلتين في القوصية بدأ بمشاجرة، مساء أمس.

وأضافت مراسلة "الوطن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن أفرادا من عائلة مبارك تربصوا لأفراد من عائلة أبو السعود نتيجة لتجدد خلافات منذ عام مضى.

وتابعت أنه بعد تعدي أحد أفراد عائلة أبو السعود على فرد من عائلة مبارك بـ"شومة" فأثار حفيظة الأسرة، ما تسبب في إطلاق النار أمام المسجد، مشيرة إلى أنه للمرة الثانية بالقوصية يحدث إطلاق نار أمام مسجد.

واستطردت أن أفراد عائلة أبو السعود رأوا خصومهم أمام المسجد فحاولوا دخوله هربا منهم، إلا أن أفراد عائلة مبارك تتبعوهم وأطلقوا عليهم النيران.

الهجوم على مساجد القوصية في أسيوط تكرر مرتين في العام الجاري

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال العام الجاري التي يقع فيها هجوم على مسجد بالقوصية لخلافات ثأرية، ففي شهر فبراير الماضي اقتحم مجهولون مسجد العميد وائل حجاج بمنطقة غيط شعير أمام المستشفى المركزي بمدينة القوصية في محافظة أسيوط، وأطلقوا النيران على المصليين وقتلوا شابا وأصابوا طفلا لخلافات ثأرية.