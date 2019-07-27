استعاد الفنان كريم محمود عبدالعزيز ذكرياته من كواليس مسلسل "باب الخلق"، مع والده الراحل الفنان محمود عبدالعزيز.

ونشر كريم صورة له مع والده من كواليس المسلسل، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، معلقا: "مع حبيبي.. كواليس مسلسل باب الخلق".

وعُرض مسلسل "باب الخلق" في شهر رمضان 2012، بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والفنان أحمد فلوكس، أحمد فؤاد سليم، تامر هجرس، والفنان الراحل عزت أبو عوف، والفنانة منة فضالي، وعبير صبري، عايدة رياض والفنان الراحل محمود الجندي، والفنانة دينا، والفنان كريم محمود عبد العزيز.