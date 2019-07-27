توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، إلى محافظة بورسعيد؛ لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ستترأس اليوم غرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا، للوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية التي تجري بالمستشفيات، لتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة ستتفقد عددا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة والتي تعتبر نواة المنظومة الجديدة حيث يتم بها فتح ملفات الأسر، وكذلك متابعة سير العمل ميدانياً، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

جدير بالذكر أن التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل الجديد قد تم إطلاقه بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو الجاري، ويستمر لمدة شهرين.