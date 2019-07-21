قالت الدكتورة نيفين النحاس، معاون وزارة الصحة للتأمين الصحى الشامل والموارد البشرية، إن المواطن سيحصل على أفضل خدمة صحية بأقل تكلفة في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى موعد التطبيق الفعل للمنظومة في سبتمبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "on e"، أن درجات الحرارة ستزداد درجة واحدة، أن إقبال المواطنين في محافظة بور سعيد، أولى المحافظات المصرية التي يُطبق فيها النظام الجديد فاق المتوقع، حيث سعت كل أسرة إلى أن تعرف الطبيب المعالج لها.

وتابع: "المواطنون احترموا النظام وحرصوا على معرفة كل شيء متعلق به، وفي بداية سبتمبر المقبل، سيبدأ التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث سيُجرى ربط الاشتراكات بتقديم الخدمة".