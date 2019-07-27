لقي عامل مصرعه، وأصيب 13 آخرين، اليوم، إثر انقلاب سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية، محملة بعمالة زراعية عند الكيلو 87 على الطريق الصحراوي، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون، وحرر محضر بالحادث.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمالة على الطريق الصحراوي الكيلو 87 اتجاه القاهرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتبين انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمالة زراعية، بسبب انفجار أحد إطاراتها.

وأسفر الحادث عن وفاة رامي فرج جمعة 40 سنة، مقيم فى أبو المطامير، وإصابة 13 آخرين تم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي وهم: "إسلام محمد حمد 15 سنة، مقيم في أبو المطامير، ويوسف عبد الحميد سعد 22 سنة من أبو المطامير، وأيمن عطية حسن 37 سنة، من أبو المطامير، وعبد الكريم عبد الحميد سعد 42 سنة، من أبو المطامير، وجاد الله محمد عوض 40 سنة من أبو المطامير، وربيع رمضان عبد الونيس 41 سنة، أبو المطامير، وخالد حسن عبد الحليم 18 سنة من أبو المطامير، وحمادة عشري السيد 35 سنة من أبو المطامير، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأشرف رمضان جمعة 36 سنه أبو المطامير، وإبراهيم محمد حسن 50 سنة من أبو المطامير، ومحمد خميس حمد 29 سنة أبو المطامير، ومصطفى سعيد عبد الهادي 16 سنه أبو المطامير، ومحمد إبراهيم حمد 26 سنه أبو المطامير.

تم إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموت بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم.