لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، بكسور وجروح مختلفة، اليوم، فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية "توك توك" بمركز أبو المطامير بالبحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة بخارية "توك توك" على طريق العشرة آلاف بدائرة مركز أبو المطامير.

أسفر الحادث عن مصرع "م. ا. ال" 17 سنة، وإصابة اثنين آخرين، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوالمطامير المركزى، وحرر محضر بالحادث.

وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.