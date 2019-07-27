أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية، في مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة أبو الريش التابعة لقسم شرطة دمنهور بمحافظة بالبحيرة، لخلافات سابقة بسبب الجيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من سرطة النجدة، بحدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين لخلافات سابقة بسبب الجيرة.

أسفرت المشاجرة عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي وهم: "محمد صلاح ملوك 25 سنة، مصابا بطلق ناري بالقدم اليمنى، وحمدي إبراهيم السيد 40 سنة، مصابا بطلق ناري بالفخد الأيسر، ومحمود سليمان محمد 30 سنة، مصابا بطلق ناري بالساق اليمنى اليسرى، ومصطفى سليمان محمد 34 سنة، مصابا بطلق ناري بالفخذ الأيسر"، وجرى عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.