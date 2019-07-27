تقدم "الوطن" سعر اليورو في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 27 يوليو، كالتالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.42 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.38 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول 18.45 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي 18.44 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.