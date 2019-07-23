أصدر البنك المركزي قرارًا بتعطيل العمل في البنوك العاملة في مصر اليوم احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو، وتقدم "الوطن" سعر اليورو في عدد من البنوك الحكومية والخاصة خلال تعاملات أمس الإثنين 22 يوليو، وهي:

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.56 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.55 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.56 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي 18.56 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم 18.55 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.