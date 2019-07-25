تقدم "الوطن" سعر اليورو اليوم في عدد من البنوك الخاصة والحكومية استمرارا لخدماتها المتنوعة التي تقدمها للقراء، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.42 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول 18.45 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي 18.44 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد 18.42 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.