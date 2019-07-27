تقدمت وزارة الخارجية المصرية بالشكر إلى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على استضافة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا، وتنظيم لقاء مع طلاب الجامعة حول العديد من القضايا الخارجية، في خطاب من السفير إيهاب فوزي مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي.

وكانت جامعة القاهرة نظمت محاضرة لرئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة مع طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، بالتعاون مع وزارة الخارجية، تحت عنوان "العمل المتعدد الأطراف في عالم متغير"، وأكدت خلالها أن العولمة جعلت الحكومات أكثر حساسية تجاه العديد من القضايا، وعاجزة في بعض الأوقات عن تقديم خدمات للمواطنين.

وقالت الخارجية، إن " اسبينوزا "، أرسلت خطاب شكر لرئيس جامعة القاهرة، معربة خلاله عن امتنانها لإتاحة الفرصة لها للتواصل مع طلاب الجامعة وتقديرها لإنجازات الدكتور محمد الخشت المتميزة.

وذكرت " اسبينوزا " في خطابها الرسمي: "عزيزي الدكتور الخشت، أود أن أعرب عن تقديري لك ولفريقك على الترتيبات الممتازة بخصوص الاجتماع الذي أتاح فرصة ثمينة للتواصل مع طلاب جامعة القاهرة، حول إنجازات الأمم المتحدة والتحديات والأزمات التي تواجه العالم اليوم، وكذلك الحاجة إلى تعزيز التعددية والتعاون الدولي في معالجتها".

وأثنت في خطابها الرسمي على الدكتور محمد الخشت لأعماله الهائلة التي أنجزها قائلة: "أود أيضًا أن أثني عليك على العمل الهائل الذي أنجزته في تعزيز قيم ومبادئ التسامح والاحترام المتبادل؛ ولتحقيق الإنجازات المتميزة في أقدم جامعة في العالم العربي، والتي تستضيف أكثر من 260 ألف طالب و26 كلية و167 مركزا بحثيا".

من جانبه أكد الخشت، أن استضافة " اسبينوزا "، تأتي ضمن خطة الجامعة للتحول نحو العالمية من خلال تنظم لقاءات دورية لطلاب الجامعة وأساتذتها مع الشخصيات الدولية البارزة، في كافة المجالات سواء الفنية أو السياسية أو الثقافية في إطار مشروع تطوير العقل الذي أطلقناه في جامعة القاهرة.

وقال الخشت، إن استضافة " اسبينوزا "، تم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة دائما ما تعمل وفقاً لتوجهات السياسة المصرية الدولية، من أجل خدمة أهداف الانفتاح على العالم والتعاون الدولي، وتقديم كل ما هو جديد من أفكار ورؤي وإطروحات تدعم التنوع والتعددية والسلام العالمي.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن استراتيجية الجامعة لا تقوم علي تطوير التعليم والمناهج وحسب، وإنما تعمل على بناء شخصية الإنسان القادر على العمل الدولي في ظل عالم متغير ومتعدد الأطراف، بناء على قيم التسامح وقبول الآخر، وأن الجامعة تتحمل المسؤولية من أجل تجهيز خريجين بمواصفات دولية ليكونوا قادة المستقبل في المجالات كافة.