"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

العرض المسرحي "الحادثة" على مسرح الغد، 9 مساء، وسعر التذكرة 30 جنيها.

حفلة الفنان أدهم سليمان، على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، 7 مساء، وسعر التذكرة 80 جنيها.

حضرة أسياد الزار "هيلينج ميوزيك"، على مسرح الضمة، 9.00 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

حفلة الفيس باند، في رووم آرت سبيس بالتجمع، 9 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

معرض الدرب إلى النهضة، في درب 1718، بمشاركة 18 فنان، 7:30 مساء.