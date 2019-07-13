"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، ثم يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

وإذا كنت من محبي الخروج ليلًا، وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

- مسرحية "شباك مكسور" على مسرح الطليعة، 9 مساء، وسعر التذكرة 30 جنيها.

- "أوبرا كارمن" على مسرح الهناجر، 8:30 مساء، وسعر التذكرة 30 جنيها.

- مسرحية "بيت الأشباح"، على المسرح العائم، وسعر التذكرة 30، 50 جنيها.

- حفل "ويجز"، في درب 1718، 8 مساء، وسعر التذكرة 75 جنيها.

- معرض "الدرب إلى النهضة"، في درب 1718، 7:30 مساء.