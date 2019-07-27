وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عددا من النصائح للمشاركين في ماراثون التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في بورسعيد، عن أهمية الإكثار من شرب المياه، والتقليل من أكل النشويات والدهون، داعيةً إلى ممارسة الرياضة وخصوصًا المشي.

أكدت زايد أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة مواطني محافظة بورسعيد، وتقديم الخدمة الطبية للمرضى على أعلى مستوى، داعية أهالي بورسعيد لفتح ملفات بوحدات طب الأسرة.

وقالت زايد إن محافظة بورسعيد، تمثل دائما وجها حضاريا لمصر، مشيرةً إلى تأثير الاهتمام بالصحة على زيادة الإنتاج وزيادة الدخل القومي، وارتفاع قدرة الأطفال على التحصيل الدراسي.